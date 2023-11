Hitzetote: Warum mehr Hitze in Deutschland ein Problem ist

Hitze in Frankfurt: An immer mehr Tagen erreichen die Temperaturen 30 Grad und mehr.

Direkt am Oberrheingraben war es zwar schon immer wärmer als in anderen Regionen Deutschlands. Aber normal ist die heutige Situation eigentlich nicht: Mittlerweile sind es hier über 50 Prozent mehr Hitzetage als noch in den Neunzigern. Vergangenes Jahr stieg das Thermometer sogar an 50 Tagen auf mindestens 30 Grad. Höchsttemperatur: 39,1 Grad.