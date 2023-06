Allerdings ließen sehr hohe Temperaturen die Sterblichkeit auch insgesamt steigen. In vielen Fällen erhöhe sich durch die Kombination aus Hitze und Vorerkrankungen die Sterblichkeit. "So stiegen in von Hitzeperioden geprägten Wochen die Sterbefallzahlen auch in den vergangenen Sommern an", heißt es in einer Mitteilung.