Aufgeheiztes Mittelmeer: Unwetter-Herbst befürchtet

Gewitter an der Mittelmeerküste vor Griechenland (Archivbild, April 2023).

Es war absehbar. Eine Hitzewelle nach der anderen sorgte in diesem Sommer für hohe Temperaturen im gesamten Mittelmeerraum von Spanien, Italien, Griechenland bis in die Türkei.

Das Mittelmeer war und ist immer noch deutlich wärmer als im langjährigen Mittel in diesem Sommer.

Seit Monaten sind die Oberflächentemperaturen der Meere auf Rekordhöhe. Özden Terli erklärt, wie sich das auf unser Wetter auswirkt. 31.08.2023 | 0:46 min

Auch im Herbst mit Unwettern zu rechnen

Die zusätzlich Wärme bedeutet für Wettersysteme am Mittelmeer deutlich mehr Treibstoff. Dabei nimmt die Luft diese Wärme auf und transportiert sie weiter. Wärmere Luft kann mehr Feuchtigkeit halten, was wiederum bei Gewittern zum tragen kommt.

Zwischen Süd-Deutschland und dem Mittelmeer verursachen schwere Regenfälle Rekordwerte. Die Flüsse sind bereits am Limit. Außerdem gibt es Erdrutsche und Stromausfälle. 29.08.2023 | 1:31 min

Dadurch kommen größerer Regenmengen zusammen, aber auch während der Wolkenbildung wird die in der Feuchtigkeit gespeicherte Wärme frei. Das ist dann der Extraschub für die Entwicklung von Gewittern, die lokale Katastrophen auslösen können, so wie wir es derzeit im Alpenraum erleben

Die Regenmengen erreichten 370 mm in der Spitze innerhalb von 48 Stunden. Das ist katastrophal. Das Tief zieht weiter nach Österreich und an die Adria und sorgt für Regenmengen um 150 mm. Auch im Süden Deutschlands gelten immer noch Unwetterwarnungen vor ergiebigem Dauerregen.

Das Mittelmeer ist so warm wie nie. Es liefert den Treibstoff für eine besondere Wetterlage, die auch unter "normalen Bedingungen" schweres Hochwasser bringt.

Extreme Wetterlage auch auf Mallorca

Da Mallorca eine Mittelmeerinsel ist, gelten die physikalischen Grundlagen auch dort. Insgesamt ist diese extreme Wetterlage dadurch ausgelöst worden, dass Kaltluft zum ersten Mal seit längerer Zeit bis in den Mittelmeerraum vorgestoßen ist.

Über die Baleareninsel Mallorca hat ein heftiges Unwetter gewütet. Anwohner und Touristen sollten ihre Häuser nicht verlassen. Den Südwesten hat es besonders stark getroffen. 28.08.2023 | 0:58 min

Hitze in den Meeren - ein lokales Phänomen?

Was die genaue Ursache ist, konnte bisher nicht geklärt werden. Da aber gigantische Wassermassen - immerhin der gesamte Nordatlantik - dauerhaft seit Monaten rekordwarm sind, ist hier etwas größeres zu Gange, was auch aus der Physik her abzuleiten ist.