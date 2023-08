Das Zwischenhoch Jacqueline ist dann schon wieder Geschichte. Die Unwetter in Slowenien, Kroatien und Österreich waren so extrem wegen der besonders hohen Wassertemperaturen im Mittelmeer. Und die wiederum sind genau das, was wir im Zuge des Klimawandels erwarten. Hitzewellen halten länger, betreffen größere Regionen und in den Hitzewellen wird es heißer. Extremwetterereignisse werden in ihrer Ausprägung stärker und kommen immer häufiger.