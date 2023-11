Korallensterben durch hohe Temperaturen vor den USA

Vor der Küste von Florida wurde die möglicherweise wärmste Meerestemperatur aller Zeiten gemessen, knapp 38,9 Grad Celsius. Diese Temperaturen bedrohen die Korallen in der Region. 26.07.2023 | 0:17 min

"Die derzeitige Situation im Golf von Mexiko und in der Karibik ist beängstigend", sagt Dr. Simon Brandl vom Department of Marine Science der Universität Texas.

Die Wassertemperaturen in dieser Region erreichen ihren Höhepunkt normalerweise erst Ende August, sind aber schon seit Anfang Juni besorgniserregend hoch.

"Wenn diese den ganzen Sommer über anhalten - das heißt, wenn der Aufbau der warmen Meeresoberflächentemperatur nicht beispielsweise durch eine Reihe von Wirbelstürmen gestört wird -, könnten die Korallen in der gesamten Region einen noch nie dagewesenen Zusammenbruch erleiden, der das Wesen der Ökosysteme der Korallenriffe grundlegend verändern wird", befürchtet er. Brandl studiert gerade das zweitgrößte Barriereriffsystem der Welt in dem mittelamerikanischen Land Belize und sieht auch dort schon eine weit verbreitete Bleiche.

Quelle: Jordan Casey/Department of Marine Science, Universität Texas

Aktuelle Bilder aus Belize zeigen, dass dort bereits die Korallenbleiche begonnen hat. Betroffen sind auch die für die Karibik so ikonische Elchgeweihkorallen.

"Neben dem, was wir in der Karibik und im Golf von Mexiko erleben, gibt es bereits Berichte über Massenbleichen an der mexikanischen Küste im tropischen Ostpazifik", berichtet Brandl.