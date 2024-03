Tipps für lange Autofahrten: So kommen Sie entspannt an

Lange Autofahrten sind für Kinder und Eltern eine Herausforderung. Wer mit seinem Nachwuchs entspannt ankommen will, kann einiges dafür tun. Tipps vom ADAC und einem Verkehrspsychologen.

Reichlich Pausen einplanen

Möglichst nicht mehr als 500 Kilometer an einem Tag fahren und ausreichend Pausen machen, empfiehlt der ADAC. Sich ein bisschen die Beine zu vertreten und frische Luft zu schnappen, mache fit für die Weiterfahrt.

Rücksicht auf Fahrer statt Problemgespräche

Grundsätzlich sollten alle Mitfahrer auf den Fahrer Rücksicht nehmen, etwa nicht so laut Musik hören, so Klepzig.

Kinder brauchen Unterhaltung

Schulkinder lenken sich gern mit Hörspielen, Büchern oder einem Film auf dem Tablet ab. Dieses sollte sicher verstaut werden, wenn es nicht in Betrieb ist. Bei einem Unfall kann es sonst leicht zu einem Geschoss werden, warnt der ADAC.

Reiseroute vorher anschauen

Um entspannt fahren zu können, sollte man sich Zeit für die Vorbereitung auf die Reise nehmen. Also nicht bis zum letzten Moment arbeiten und dann schnell losfahren, um möglichst viel vom Urlaubsziel zu haben.

Sinnvoll sei es auch, sich vorher über die möglichen Routen zu informieren, so Klepzig. Und man sollte möglichst niemandem versprechen, zu einem vorgegebenen Zeitpunkt da zu sein - das nehme den Druck raus.

Mittagshitze meiden

Längere Autofahrten sollte man am besten in den Morgen- oder Abendstunden antreten, so der ADAC. Während der größten Mittagshitze zwischen 12 und 15 Uhr ist eine Pause im Schatten sinnvoll.