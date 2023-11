Ampel-Schweigen: Keiner traut sich ran an den Klimaschutz

Gerade jetzt, in diesem so merkwürdigen Sommer, wäre es doch vor allem für die Grünen die Gelegenheit, ihre Klimapolitik zu erklären. Nach dem Motto: Seht her, genau deswegen machen wir das alles, deswegen setzen wir auf den Ausbau der erneuerbaren Energien , auf die Abkehr von fossilen Brennstoffen, im Verkehr und beim Heizen, um genau solche Zustände hier bei uns zu verhindern oder wenigstens noch abzumildern.