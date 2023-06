Die Weltgemeinschaft hat mit dem Pariser Klimaschutzabkommen 2015 beschlossen, dass der Temperaturanstieg der Erde stoppen muss, bei "deutlich unter 2 Grad Celsius". Ansonsten ist die Grundlage menschlicher Zivilisation auf dem Planeten gefährdet. Konkret heißt das: Die Erdbevölkerung darf nur noch eine bestimmte Menge an fossilem CO2 in die Atmosphäre blasen, damit der Temperaturanstieg gestoppt wird.



Wenn jedem Erdenbürger die gleiche Rest-Menge an CO2 zusteht, lässt sich berechnen, wie viel CO2 wir in Deutschland noch emittieren dürfen. Das ist das sogenannte "CO2-Budget". Der Sachverständigenrat für Umweltfragen hat das CO2-Budget für Deutschland berechnet. Für diesen Artikel nutzen wir dabei die Berechnungen für den Fall, dass die Erderwärmung mit einer Wahrscheinlichkeit von 67 % bei 1,75 Grad Celsius gestoppt wird und damit deutlich unter zwei Grad, wie in Paris 2015 vereinbart. Soll sich die Erde um nicht mehr als 1,5 Grad aufheizen, ist das Budget noch einmal deutlich kleiner.