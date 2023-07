Sommer-Aussichten 2023 : War's das jetzt mit Sonne und Wärme?

Südeuropa ächzt unter der Hitze: in Spanien und in der Türkei lagen die Temperaturen am Wochenende wieder teilweise über 40 Grad, in Algerien und Tunesien oft über 45 Grad. Und noch immer ist die Waldbrandgefahr in den Gebieten rund um das Mittelmeer sehr hoch bis extrem hoch.