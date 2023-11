EU-Sanktionen: Finnland schließt Grenze für russische Autos

Autos mit russischer Zulassung dürfen die finnische Grenze künftig nur noch in Ausnahmefällen passieren (Archivfoto).

Ab Mitternacht in der Nacht zum Samstag ist es nach finnischen Regierungsangaben untersagt, mit Fahrzeugen in das nördliche EU-Land zu kommen, die in Russland registriert sind.