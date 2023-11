London: "Katastrophale Schäden" an russischen Schiffen

Am Mittwoch hatte die Ukraine eine Kriegswerft in Sewastopol angegriffen und dabei auch ein großes Landungsschiff und ein U-Boot getroffen. (Archivbild vom 13.09.2023)

Das geht aus dem täglichen Geheimdienstbericht zum Krieg in der Ukraine des Verteidigungsministeriums in London am Freitag hervor.