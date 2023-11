Baltikum und Polen in Sorge wegen Moskau

In Polen geht die Sorge vor Terrorakten und Sabotage gerade an der Ostsee um. So auch bei Taucher Kamil Stankiewicz. Wegen der Nato-Mitgliedschaft glaubt er nicht an einen direkten Konflikt mit Moskau. Und fasst es so zusammen, wie wir es in Nordost-Europa oft gehört haben: "Es passiert alles in unserer Nähe. Aber irgendwie muss man damit leben und darf sich nicht verrückt machen lassen."