Krampfadern entfernen: Ursache und Symptome behandeln

Zu Beginn der Erkrankung kann das Tragen von Kompressionsstrümpfen den Blutfluss in den Beinen verbessern und Symptome lindern. "In den frühen Stadien des Krampfaderleidens ist der Kompressionstrumpf der Operation fast ebenbürtig", erklärt Wolter. Allerdings müsse man infrage stellen, ob das Tragen eines Kompressionstrumpfes alltagstauglich sei, insbesondere bei heißen Sommern , so der Experte weiter.