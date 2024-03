Ausdauertraining: Joggen mit Künstlicher Intelligenz

Reporterin Corinna Klee trainiert vier Wochen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Ihr Ziel: Zehn Kilometer in einer Stunde. Das Ergebnis hat sie überrascht.

Im Spitzensport wird Künstliche Intelligenz , kurz KI, längst für Trainingspläne und Trainingssteuerung genutzt. Vor allem ein Training im Hochleistungsbereich und die Erholungspausen können so besser erstellt, ein Übertraining vermieden werden.

"Beim Thema KI geht es aber auch darum, Leistungen zu prognostizieren", sagt Sebastian Fischer vom Institut für Sport und Sportwissenschaft an der Universität Kassel. Dabei ginge es um die Frage, mit welchem Trainingsumfang man in den gewünschten Zielbereich komme, so der Trainingswissenschaftler.