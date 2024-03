Welche Schlafposition ist für die Gesundheit am besten?

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Christine Blume, Schlafwissenschaftlerin am Zentrum für Chronobiologie an der Universität Basel, erklärt, dass es nicht die eine empfehlenswerte Schlafposition gibt, die gesünder ist als andere. Welche Position wir beim Einschlafen einnehmen, sei vielmehr abhängig von persönlichen Präferenzen. "Im Schlaf wechseln wir unbewusst mehrmals unsere Position. Das ist auch wichtig, da es sonst zu Druckstellen und Durchblutungsstörungen kommen kann."

Rund um das Thema Schlaf gibt es zahlreiche Mythen. Was ist wahr, was stimmt nicht?

Positive gesundheitliche Effekte durch Seitenlage

Schlafapnoe durch Rückenlage

Zwar gelte das Schlafen auf dem Rücken als besonders entspannend, begünstige aber auch Atemaussetzer, sogenannte obstruktive Schlafapnoe, so die Schlafwissenschaftlerin. In Rückenlage komme es dabei zu einem Kollabieren der oberen Atemwege, was den Luftstrom in die Lunge einschränke oder unterbreche. "Dies geht häufig auch einher mit starkem Schnarchen", sagt Blume.