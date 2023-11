Bei Schlafstörungen: Besser schlafen mit App auf Rezept

Helfen digitale Anwendungen bei Schlafstörungen? Markus Specht leitet das Schlaflabor in der DKD in Wiesbaden und erklärt, wie diese funktionieren und wie sie den Arzt ergänzen können. 17.03.2023 | 8:34 min

Wann bekommt man eine Schlaf-App auf Rezept?

Specht: Tatsächlich schlägt so ein Programm am besten an, wenn Patienten relativ gut mitmachen. Wenn das nur so ein bisschen nebenher läuft, man sein Tagebuch nicht richtig führt, dann läuft die Therapie nicht gut.