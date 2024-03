Der Welttag des Artenschutzes - oder World Wildlife Day - wird jährlich am 3. März begangen. Das Datum erinnert an die Unterzeichnung des Washingtoner Artenschutzübereinkommens CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) im Jahr 1973. Durch das Abkommen sollen bedrohte wildlebende Arten geschützt werden, die durch Handelsinteressen gefährdet sind. Im öffentlichen Fokus stehen zwar meist Tierarten, mit eingeschlossen sind aber auch Pflanzenarten.