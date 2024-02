Porridge, Müsli und Co.: So gesund sind Haferflocken

Die in Haferflocken enthaltene Phytinsäure/Phytat, ein sekundärer Pflanzenstoff, wird in den Sozialen Medien gerne verteufelt. Doch was genau bedeutet das für die Gesundheit? "Phytat bindet Mineralstoffe wie zum Beispiel Zink. Das heißt, der Körper kann es nicht mehr so gut aufnehmen", sagt Restemeyer. Aber: Weicht man Haferflocken länger ein - wie die beliebten Overnight Oats - werden Phytate abgebaut. So kann der Körper wieder besser auf die Nährstoffe zugreifen.