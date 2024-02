Betriebskostenabrechnung: Auf Fehler prüfen kann sich lohnen

Sie haben in den letzten zwei Jahren extra kurz geduscht und versucht, Energie zu sparen - aber mit der Betriebskostenabrechnung trotzdem eine hohe Nachzahlungsforderung bekommen? Kann stimmen, schließlich waren die Energiepreise ziemlich in die Höhe geschossen.

Häufig wird umgangssprachlich von Nebenkosten gesprochen, wenn Menschen die jährliche Abrechnung ihrer Heiz-, Wasser- und Müllentsorgungskosten meinen. Der korrekte Begriff ist hier jedoch Betriebskosten, da es sich um laufende, jährlich anfallende Kosten handelt, die die Vermieterseite auf die Mietparteien umlegen darf.Nebenkosten sind dagegen eine übergeordnete Kategorie. Sie bezeichnet alle Kosten, die der Vermieterseite rund um das Gebäude anfallen. Hierzu zählen etwa auch Kosten für die Instandhaltung und Instandsetzung, die zum Gebrauch der Wohnungen nötig sind. Solche Reparaturen dürfen nur bis zu einer festgelegten Summe je Reparatur (z.B. 150 Euro) und einem festgelegten Prozentsatz der jährlichen Kaltmiete insgesamt (z.B. sechs bis acht Prozent) auf die Mietpartei umgelegt werden - und das auch nur dann, wenn dies im Mietvertrag ausdrücklich vereinbart ist. Solche Nebenkosten sind also anders als die Betriebskosten nicht per se umlagefähig.Quellen: Betriebskostenverordnung

Vorauszahlungen müssen richtig angerechnet werden

Ceylan Dogan vom Mieterverein Köln berät dazu regelmäßig Mitglieder des Vereins, schließlich haben die in solchen Fragen eine "Beratungs-Flatrate", wie Dogan es nennt. "Wenn man ohnehin Mitglied in einem Mieterverein ist, kann ich auch wirklich nur empfehlen, die Abrechnung jedes Jahr kostenlos von uns überprüfen zu lassen, denn wir finden häufig Fehler", so die Juristin.