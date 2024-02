How-to-Wohnungssuche: So klappt's mit dem neuen Mietvertrag

Laut Statistischem Bundesamt haben Haushalte hierzulande im ersten Halbjahr 2022 im Schnitt 7,50 Euro Nettokaltmiete pro Quadratmeter gezahlt - noch höher liegt sie bei Wohnungen, die ab 2019 bezogen wurden und in Großstädten. Ein besonders hartes Pflaster ist München. Die durchschnittliche Nettokaltmiete liegt hier bei 14,58 Euro, das zeigt der städtische Mietspiegel. Kein Wunder also, dass der Ansturm auf gerade so bezahlbare Wohnungen enorm ist