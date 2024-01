Umzug planen: Checklisten und Tipps - was zu beachten ist

Und dann heißt es: Kisten packen, Klamotten sortieren , einen Transporter organisieren - oft Umzugsstress pur. Damit man den Überblick behält, braucht man einen Zeitplan, gute Nerven und Checklisten. Wohnrechtsexpertin und Rechtsanwältin Sibylle Voßbeck rät sogar dazu, To-Do-Listen für die neue und auch für die alte Wohnung anzulegen: "Das sehe ich immer so in der Praxis, dass die Leute die alte Wohnung total vergessen, weil die so fokussiert sind auf die neue."