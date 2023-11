Eigentümergemeinschaft: Was zu beachten ist

Haben Sie eine Wohnung in einer Wohnanlage erworben, werden Sie auch Miteigentümer an den Gemeinschaftsflächen der Immobilie. Der persönliche Miteigentumsanteil errechnet sich häufig auf Basis der Quadratmeterzahl der Wohnung, gemessen an der Größe des Gesamtobjektes. Die Teilungserklärung, die im Grundbuch die Immobilie aufteilt, kann jedoch auch eine andere Berechnungsmethode vorschlagen. Über das gemeinsame Eigentum dürfen Sie nur mit den anderen Eigentümern entscheiden.