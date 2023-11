Wie viel zahlen wir ohne Preisbremse bald für Strom und Gas?

Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme steigt

Seit kurzem ist klar: Der Bundesregierung fehlen 60 Milliarden Euro – und das Loch könnte noch größer werden. 21.11.2023 | 1:36 min

Viele Energieversorger senken Preise ab 2024

Kosten für Gas sinken um 15 Prozent

Ohne Energiepreisbremse würden im Schnitt die Stromkosten in Deutschland pro Haushalt und Jahr um gerade mal einen Euro steigen, beim Gas wären es durchschnittlich 26 Euro mehr, erklärt Lundquist Neubauer, Energieexperte beim Vergleichsportal Verivox, im Gespräch mit ZDFheute. Doch diese Mehrkosten müssten nicht sein: "Vor allem Verbraucher in älteren Verträgen und in der Grundversorgung zahlen oft zu viel für Strom und Gas", so Neubauer. Ein Wechsel würde in der Regel Geld sparen.