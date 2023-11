Nebenhaushalte auf Prüfstand: Darum geht es

Nun ist unter anderem offen, ob der Etat für das kommende Jahr unter diesen Umständen in den nächsten Tagen überhaupt beschlossen werden kann. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht auch Kredite für die Energiepreisbremsen wackeln. Zum Umgang mit dem Urteil aus Karlsruhe haben Experten am heutigen Dienstag in einer Anhörung des Haushaltsausschusses beraten.