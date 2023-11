BVerfG: Was bedeutet das Urteil zum Ampel-Haushalt?

Um. Genauer gesagt: Um Kredite im Wert von 60 Milliarden Euro. So viel Geld wollte sich die Ampel in den kommenden Jahren leihen, um damit Klimaschutzprojekte zu bezahlen. Das Geld sollte aber nicht im regulären Haushalt verbucht werden, sondern in einer Art Sondertopf, im sogenannten. Daraus sollten dann zum Beispiel Elektroautos gefördert werden.