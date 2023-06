... ein deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Direktor am Düsseldorf Institute for Competition Economics (DICE).



Der als Verfechter des möglichst wenig reglementierten Wettbewerbs bekannte VWL-Professor fungierte beispielsweise von Juli 2008 bis Juli 2012 als Vorsitzender der Monopolkommission und gehörte diesem wichtigen Beratergremium der Bundesregierung anschließend noch bis 2014 als Mitglied an.



In dieser Funktion war er häufig in den Medien präsent und vertrat dabei meist strikt marktwirtschaftliche Positionen, zum Beispiel als Gegner von branchenspezifischen Lohnuntergrenzen, als Kritiker des Erneuerbare-Energien-Gesetzes oder als Gegner des Leistungsschutzrechtes für Presseverleger.