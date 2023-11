Fehlende Digitalisierung: Analog-Republik Deutschland

Digital first - dafür steht Volker Wissing : Der FDP-Mann hat sich das Digitale ganz vorn an sein Ministerium schreiben lassen. "BMDV" lautet die Abkürzung für das Haus, dem er vorsteht: "Bundesministerium für Digitales und Verkehr". Klares Signal, klare Prioritäten: Endlich ist Schluss mit dem Tempolimit für die Digitalisierung in Deutschland. So liest sich das.