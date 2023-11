Bundestag: Lindner verteidigt Gas-Mehrwertsteuer-Pläne

Finanzminister Christian Lindner FDP ) verteidigt den Plan der Bundesregierung, die Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme ab Anfang 2024 wieder auf den normalen Satz anzuheben. Es sei eine krisenbedingte Entlastung gewesen, neben den Gas- und Strompreisbremsen, sagte Lindner am Mittwoch bei der Regierungsbefragung im Bundestag.

19 Prozent kommt früher wieder

Die Preisentwicklung sei zuletzt nicht mehr so schlimm gewesen wie vergangenes Jahr befürchtet. Der normale Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent könne damit drei Monate früher wieder gezahlt werden, während die Preisbremsen noch bis zum Frühjahr 2024 weiterliefen.

So ist die Gas-Lage aktuell

Gut zwei Milliarden Mehreinnahmen erwartet

Dies galt seit Oktober 2022 und wurde bis Ende März 2024 befristet. Laut Finanzministerium würde die frühere Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Gas dem Gesamtstaat in etwa 2,1 Milliarden Euro mehr in die Kassen spülen.

Klimageld könnte schon 2025 fließen

Zum geplanten "Klimageld" zur Entlastung der Bürger bei steigenden CO2-Preisen sagte Lindner, dass es bereits 2025 fließen könnte. "Im Jahr 2025 rechnen wir mit 13 Milliarden Euro Einnahmen aus dem nationalen CO2-Preis", sagte er im Bundestag. Wenn es nur nach seinem Ministerium ginge, "würde ein größerer Teil davon pro Kopf an die Bürgerinnen und Bürger ausgezahlt", sagte Lindner.

Wie viel tatsächlich ausgezahlt werden kann, wird aber davon abhängen, wie viel von diesen Einnahmen tatsächlich übrig bleibt. Aus dem Topf, in den der CO2-Preis fließt, will die Bundesregierung nämlich auch zahlreiche Maßnahmen für mehr Klimaschutz finanzieren. Je mehr Geld dafür gebraucht wird, desto weniger kann an die Bürger ausgeschüttet werden.