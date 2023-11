Altkleidercontainer: So kommt die Spende alter Kleidung an

Einen Sack aussortierte Kleidung in den Altkleidercontainer werfen und schon hat man etwas Gutes getan? Ganz so einfach ist es nicht. Welche Kleidung sich als Spende eignet.

So kommt die Spende von alter Kleidung an

Die Textilien sollten für den Altkleidercontainer in robuste und wetterfeste Tüten, etwa verschließbare Müllbeutel, gepackt werden. Quelle: Imago

Klamotten aussortieren - das machen die Deutschen gern: Eine Million Tonnen Altkleider werden hierzulande jedes Jahr gesammelt. Viele wollen ihre gut erhaltene Kleidung gern an bedürftige Menschen spenden oder gemeinnützige Projekte unterstützen. Das gibt es dabei zu beachten:

Wie erkennt man gemeinnützige Altkleidercontainer?

Betreiber, die für einen karitativen Zweck sammeln, tragen das Logo " FairWertung " auf ihren Containern. Das ist der Zusammenschluss gemeinnütziger Altkleidersammler in Deutschland. Unter dem "BVSE Qualitätssiegel Alttextilsammlung" finden sich transparente gewerbliche Sammler. Einige Kommunen sammeln ebenfalls Altkleider in eigenen Containern.

Vorsicht bei Containern ohne klare Informationen oder ohne deutsche Adresse und Telefonnummer. Dahinter können unseriöse Sammler stecken, die Container illegal aufstellen, um mit der eingeworfenen Kleidung Geld zu verdienen. Oft bleibt unklar, wie sie das entsorgen, was sie nicht verwenden können.

Übrigens: Auch karitative Sammler verkaufen Altkleider teilweise weiter, denn es werden so viele Textilien abgegeben , dass der Bedarf für Bedürftige oft schon gedeckt ist. Das damit eingenommene Geld fließt allerdings in gemeinnützige Projekte der Träger.

Welche Kleidung eignet sich zur Spende?

Für Altkleidercontainer von gemeinnützigen Sammlern, wie etwa das Deutsche Rote Kreuz oder die Caritas, eignen sich gut erhaltene, saubere und möglichst modische Kleidungsstücke und Schuhe. Auch Taschen, Accessoires, Haushaltswäsche und Stofftiere können eingeworfen werden. Kleinere Mängel wie zum Beispiel ein kleiner Fleck auf der Hose oder leichte Knötchen auf dem Pullover sind kein Hindernis. Thomas Ahlmann, Geschäftsführer von "FairWertung", empfiehlt:

Hören Sie bei der Kleiderspende auf Ihr Bauchgefühl: Geben Sie nur das ab, was Sie auch guten Gewissens Ihrer Familie oder Ihren Freunden weitergeben würden. Thomas Ahlmann, Geschäftsführer von FairWertung

Das gehört in den Altkleidercontainer Gut erhaltene, saubere Kleidung

Schals, Mützen, Hüte, Handschuhe

Schuhe (paarweise)

Taschen, Gürtel

Bettwäsche, Handtücher

Vorhänge, (Tisch-)decken

Stofftiere

Babykleidung Das gehört nicht in den Altkleidercontainer Abgetragene oder einzelne Schuhe

Lumpen

Löchrige, fleckige Kleidung

Teppiche

Wie muss die Kleidung vorbereitet werden für die Containerspende?

Die Kleidung sollte frisch gewaschen und ordentlich gefaltet sein. Schuhe am besten paarweise zusammenbinden, das erleichtert das Sortieren. Außerdem sollten die Textilien in robuste und wetterfeste Tüten, etwa verschließbare Müllbeutel, gepackt werden.

Was gibt es bei lokalen Spenden zu beachten?

Wer lieber direkt vor Ort an eine Kleiderkammer oder ein Sozialkaufhaus spenden will, dem rät Ahlmann dazu, dort vorher anzurufen und zu erfragen, welche Kleidung gerade gebraucht wird. Aktuell ist das vermutlich eher die Winterjacke als das Sommerkleid.

Wohin mit kaputter oder dreckiger Kleidung?

Ist die Hose nach dem Streichen der Wohnung sehr stark verschmutzt oder klafft ein gut sichtbares Loch an der Seite des Shirts, dann ist es ökologisch sinnvoller, die Sachen im eigenen Restmüll zu entsorgen als zu spenden. Denn im Zweifel legt das Kleidungsstück nochmal einen weiten Weg zum Sortierwerk hinter sich, nur um dort entsorgt zu werden. Dazu kommt, dass Sammler für die Entsorgung zahlen müssen und gemeinnützige Sammler dadurch weniger Geld für ihre Projekte zur Verfügung haben.

Gewisse Textilien, die sich nicht mehr zur Spende oder als Second-Hand-Kleidung eignen, sind zwar generell noch fürs Recycling zu gebrauchen und werden zum Beispiel zu Putzlappen verarbeitet. Die Kosten für Sammlung und Sortierung decken dabei allerdings laut "FairWertung" gerade einmal den Erlös.