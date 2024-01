Versicherung: Schon in Ausbildung und Studium wichtig

Die Krankenversicherung ist in Deutschland eine Pflichtversicherung. Studierende können oft bis zum vollendeten 25. Lebensjahr über die Eltern in der gesetzlichen Krankenversicherung beitragsfrei mitversichert werden. Wichtig: Wer monatlich mehr als 505 Euro bzw. 538 Euro (bei einem Minijob ) verdient, muss sich selbst versichern. Auszubildende sind in der Regel in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert.