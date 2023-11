Auslandskrankenversicherung: Ohne kann es teuer werden

Es sollte ein Traumurlaub werden: Segeln in der Karibik. Doch vor Ort erkrankt die 25-jährige Mandantin von Rechtsanwalt Martin Schnelle aus Hamburg plötzlich schwer. Das Überleben hängt vom schnellstmöglichen Krankenflug zurück nach Deutschland ab. Ihr Partner leitet alles in die Wege, die Patientin wird ausgeflogen - und überlebt.

Hohe Kosten für Rückholflug aus dem Urlaub

Auslandskrankenversicherung: Ein Muss für den Urlaub

So strittig Details dieses Falles am Ende sein mögen, so glasklar ist die generelle Empfehlung des Anwalts zur Auslandskrankenversicherung an sich: