Wie man beim Mietwagen im Urlaub sparen kann

Mobil sein im Urlaub mit einem Mietwagen: Das Auto auf Zeit ist gefragt - und teuer. Wo sich bei der Buchung Geld sparen lässt und was man vor der Abfahrt unbedingt tun sollte.

Vor allem auf den Balearen sind die Preise für Mietwagen deutlich gestiegen. Warum werden die Autos immer teurer? Und was sollte man bei einer Buchung beachten? 26.05.2023 | 3:05 min

Es ist eine Entwicklung, die sich schon in der letztjährigen Urlaubssaison abzeichnete - und auch im Sommer 2023 anhält: Die Preise für Mietwagen in den EU -Ländern sind weiterhin deutlich höher als vor der Corona-Pandemie 2019. Wurden für einen Mittelklassewagen vor drei Jahren noch circa 25 Euro pro Tag veranschlagt, kostet er mittlerweile rund 90 Euro täglich.

Vor allem Kleinwagen sind in den Urlaubsmonaten Juni bis August in Touristenregionen nur noch schwer zu bekommen. Wer jetzt noch sucht, sollte sich für die nächste Reise schon einmal merken: Ratsam ist es, etwa sechs Monate vor Reisebeginn den Mietwagen von Deutschland aus zu buchen.

Kostentreiber wie Kindersitze im Mietwagen vermeiden

Egal zu welcher Zeit - bei der Buchung lauern einige Kostentreiber: Für Kindersitze zum Beispiel werden teils bis zu 100 Euro extra fällig. Eine Mitnahme des eigenen Kindersitzes von daheim sollte daher beim Flug- bzw. Reiseanbieter gecheckt werden. Oft ist die kostenlose Mitnahme von Kindersitzen möglich.

Die Option "Zweitfahrer" sollte bei der Buchung gut überlegt sein. Denn für jede weitere Person, die den Mietwagen ebenfalls benutzen will, verlangen die Versicherer oft zwischen 20 und 30 Prozent zusätzlich. Der Preis variiert allerdings von Anbieter zu Anbieter und ist oft vom Standort abhängig.

Wer die volle Kostenkontrolle will, sollte vorab von zu Hause buchen und dabei die Option "Zusatz-Fahrer*in" auswählen. Sören Heinze, Auto Club Europa

Dann seien die Kosten in der Gesamtsumme der Anmietung einberechnet, aber als separater Posten aufgeführt, erklärt Sören Heinze vom Auto Club Europa (ACE).

Endlich Ferien und Freizeit : Urlaub: Was müssen Arbeitnehmer beachten? Urlaubstage, Krankheit, Probezeit, Urlaub übertragen: Worauf müssen Arbeitnehmer achten, damit alles reibungslos funktioniert und sie ihren Urlaub unbeschwert genießen können? von Laura Kress FAQ

Tank: Lieber ganz voll übernehmen

Auch die Tankregelung kann extra Geld kosten - je nach gebuchter Option. "Ist der Tank bei Übernahme ein Achtel voll, muss das Fahrzeug mit ein Achtel gefüllten Tank zurückgegeben werden", erläutert Heinze. "Das aber ist relativ schwer und es besteht die Gefahr, dass zu viel getankt wird."

Ein Kostentreiber, der sich bei der Voll/Voll-Regelung vermeiden lässt. Sören Heinze, Auto Club Europa

Daher bietet es sich an, die sogenannte Voll/Voll-Variante zu buchen und das Tanken damit vertraglich zu regeln. Dann muss der Wagen vollgetankt übernommen und auch so wieder zurückgegeben werden.

Welche Versicherungen sollte man bei der Buchung eines Mietwagens unbedingt abschließen? Und wie lässt sich Ärger bei der Rückgabe des Wagens vermeiden? Sören Heinze vom Auto Club Europa e. V. dazu im Gespräch. 26.05.2023 | 5:21 min

Versicherungspolice aus Deutschland immer mitführen

Bei der Mietwagenübernahme kann es beispielsweise auf Mallorca vorkommen, dass Mietwagen-Verleiher den gemieteten Wagen nicht rausgeben, wenn nicht vor Ort noch eine Vollkasko-Versicherung abgeschlossen wird.

Dabei sei es dem Vermieter erst einmal egal, ob dies in Deutschland bereits geleistet wurde, berichtet Heinze. Um solche Extra-Kosten zu vermeiden, rät der ACE dazu, die bereits abgeschlossenen Versicherungspolicen aus Deutschland zum Beweis mit sich zu führen.

Es sei nicht auszuschließen, dass ein paar schwarze Schafe auf diese Weise zusätzliches Geld verdienen wollen, so Heinze.

Deshalb am besten vor der Anmietung im Internet die Bewertungen der Autovermietung ansehen. Sören Heinze, Auto Club Europa

Scheidegg im Westallgäu setzt auf ein nachhaltiges Urlaubserlebnis und zieht immer mehr Besucher an. Denn die Touristen profitieren hier von den lokalen Produkten und dem klimafreundlichen Holzkraftwerk. 02.06.2023 | 1:56 min

Vollkasko ist nicht gleich Vollkasko

Genau hinschauen muss man auch, was die Versicherungen abdecken. In einigen Urlaubsländern sind Schäden am Unterboden, den Reifen oder Verglasung nicht vollständig oder auch gar nicht enthalten. "Hier drohen dann eventuell Haftungsfallen", weist Heinze drauf hin.

Auch gibt es an vielen Reiseorten in Europa unbefestigte Straßen, auf denen der Versicherungsschutz ebenfalls nicht greift. Sören Heinze, Auto Club Europa

Deshalb sei es wichtig, sich vorab genau über den Versicherungsschutz des Mietwagenanbieters am Urlaubsort bzw. vorab bei der Buchung im Internet zu informieren.

Wer verreist, hinterlässt Spuren in der Umwelt. Zu Hause bleiben ist für viele keine Alternative. Wie gelingt nachhaltiger Urlaub in Deutschland? Was ist "Slow Travel"? 02.07.2023 | 28:45 min

Mietwagen vor Abfahrt auf Schäden kontrollieren

Wurde eine Selbstbeteiligung bei der Vollkasko geregelt, sind die Selbstbehalte darin gestaffelt: So sind 150 Euro, 300 Euro oder sogar 1.000 Euro Selbstbehalt möglich in der Vollkasko.

Was man unbedingt tun sollte:

Es ist sehr wichtig, das Fahrzeug vor der ersten Abfahrt genau auf bestehende Schäden zu kontrollieren und diese im Anmietprotokoll vermerken zu lassen. Sören Heinze, Auto Club Europa

Am besten habe man auch einen Zeugen dabei, rät Heinze.

Beliebte Reiseländer : Wo Urlaub dieses Jahr besonders günstig ist Wer wegen der hohen Inflation nach günstigen Reisezielen sucht, wird besonders in Südeuropa fündig. Hotels und Gaststätten kosten oftmals deutlich weniger als in Deutschland.

Kurzfristig buchen muss nicht teurer sein

Wer sich kurzfristig für einen Mietwagen entscheidet, sollte bestenfalls vor dem Start in den Urlaub eine Buchung bei einem seriösen Anbieter, der ein Büro in Deutschland hat, aber auch vor Ort ist, oder online vornehmen - oder zumindest grundlegende Informationen einholen.

"Da besteht die volle Kostenkontrolle und es ist genug Zeit, die Vertragsbedingungen genau durchzugehen", so Sören Heinze. "Aber manch kleiner Mietwagenanbieter am Urlaubsort hat auch tolle Angebote."

Wer nach Meinung vom ACE auf Nummer sicher gehen will und keine Lust auf versteckte Kosten hat, der bucht und zahlt den Mietwagen besser in Deutschland. Nur so lässe sich mit dem Mietwagen sicher fahren und dabei auch sparen.

Henning Behrens ist Redakteur bei Volle Kanne