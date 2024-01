Reiserücktrittsversicherung: Beim Buchen drauf achten

unvorhersehbare, schwere Erkrankung des Reisenden

ein schwerer Unfall, der den Reiseantritt nicht möglich macht

Tod eines nahen Angehörigen

Komplikation bei einer Schwangerschaft

Verlust des Arbeitsplatzes (nicht bei Eigenkündigung) oder Arbeitsplatzwechsel

Impfunverträglichkeit

erheblicher Schaden am Eigentum (z.B. durch Feuer, Hochwasser oder Einbruch)

Wiederholungstermin für eine nicht bestandene Prüfung

Nahezu alle Reiserücktrittsversicherungen decken in ihren Basistarifen das gleiche Leistungsspektrum ab. Dazu gehören:Manche Versicherungen bieten Tarife an, in denen noch mehr Fälle abgesichert sind.Achtung: In bestimmten Fällen zahlt die Reiserücktrittsversicherung nicht. Dazu zählt der Rücktritt wegen Reisewarnung, zum Beispiel bei Krieg oder Naturkatastrophen im Reiseland. Bei Pauschalreisen ist in diesen Fällen der Reiseveranstalter zuständig. Er zahlt meist, wenn die Reise nicht stattfinden kann.