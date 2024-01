Versicherer: Mehr verheerende Ereignisse durch Klimawandel

Der Experte eines der größten Rückversicherungsunternehmen bilanziert, dass das Erdbeben in der Türkei zu den verheerendsten Naturereignissen des vergangenen Jahres zählt. Rund 58.000 Menschen sind dabei gestorben. Das, so Rauch, lag auch an der Bausubstanz und an der oft nachlässigen Einhaltung von Bauchvorschriften. Die wenigsten Hausbesitzer waren zudem versichert.