Hochwasser: Wie Sie sich richtig verhalten

Dauerregen bis Donnerstag: In den Flutgebieten zeichnet sich keine Entspannung ab. Wie man sich auf den Notfall vorbereitet und was zu tun ist, wenn das Wasser vor der Tür steht.

Die Hochwasserlage vor allem im Nordwesten Deutschlands bleibt kritisch. Der Deutsche Wetterdienst warnt in Teilen des Landes vor Dauerregen. 02.01.2024 | 1:27 min

In den Hochwassergebieten in Deutschland wird sich die Lage aller Voraussicht nach vorerst nicht entspannen. Der Deutsche Wetterdienst sagt für die kommenden Tage teils weiteren Regen voraus.

Wie sich Bewohner von gefährdeten Gebieten vorbereiten können - und was zu tun ist, wenn das Wasser vor der Tür steht: Fragen und Antworten im Überblick.

Hochwasser droht: Wie kann ich mich vorbereiten?

Wenn Sie in einem von Hochwasser gefährdetem Gebiet wohnen, ist es wichtig, rechtzeitig Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Dazu gehören:

Sandsäcke, Schalbretter, wasserfeste Sperrholzplatten und Silikon besorgen

Versorgung hilfebedürftiger oder kranker Personen planen

Evakuierung von Tieren planen und vorbereiten

Gefährliche Stoffe oder Chemikalien auslagern

Wertvolle Möbel, Gegenstände oder Geräte in höher gelegene Räume bringen

Heizöltank gegen den Auftrieb durch Wasser sichern

Wichtige Dokumente und Notgepäck bereithalten

Vorsorgemaßnahmen überprüfen: Gibt es im Haus ausreichend Lebensmittel und Trinkwasser, ein batteriebetriebenes Radio, eine Taschenlampe?

Die Hochwasserlage könnte sich wegen des vorhergesagten Dauerregens verschärfen. Fabian Köhler über die Situation in Winsen an der Aller. 02.01.2024 | 1:35 min

Wo gibt es Informationen über die aktuelle Lage?

Aktuelle Wettermeldungen und Hochwasserwarnungen gibt es über den Deutschen Wetterdienst, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (etwa über die Warnapp NINA), die Hochwasserzentralen der Länder oder über den Rundfunk. Auch Landesämter oder Kommunen informieren zu aktuellen Hochwasserrisikogebieten.

Aktuelle Hochwasserwarnungen

Was tun, wenn das Hochwasser da ist?

Bei Hochwasser lautet die wichtigste Regel: Ruhe bewahren und überlegt handeln. Der Schutz von Menschenleben hat oberste Priorität. Kinder, kranke Menschen oder Senioren sollten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Bringen Sie sich selbst unter keinen Umständen in Gefahr. Halten Sie sich während Hochwasser nicht im Keller oder in Tiefgaragen auf, es besteht Lebensgefahr. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe rät zu folgenden Maßnahmen:

Wenn Sie sich in einem Haus aufhalten:



Rückstauklappen im Keller überprüfen, bevor das Wasser gestiegen ist

Fenster und Türen sowie Abflussöffnungen abdichten

Elektrische Geräte und Heizungen in Räumen, die volllaufen können, abschalten

Im Zweifelsfall den Strom komplett abschalten

Wenn Sie sich in einem Auto aufhalten:

Auto rechtzeitig aus gefährdeten Garagen oder von Parkplätzen fahren

Nicht durch überflutete Straßen fahren - Wasser kann zu erheblichem Schaden im Motorraum führen

Fahrzeug abschleppen lassen, wenn es bis über die Räder im Wasser steht

Die Lage in den Hochwassergebieten bleibt kritisch. Vor allem die durchgeweichten Deiche machen den Einsatzkräften Sorgen. 02.01.2024 | 1:41 min

Was muss ich nach dem Hochwasser beachten?

Abpumparbeiten sollten erst beginnen, wenn sichergestellt ist, dass dadurch kein zusätzlicher Gebäudeschaden entstehen kann, warnt der Feuerwehrverband Baden-Württemberg. Wenn der Schlamm beseitigt ist, sollte so schnell wie möglich mit dem Trocknen des Gebäudes begonnen werden. Dafür können Heizgeräte gemietet oder ausgeliehen werden.

Bei verdächtigen Rissen oder klemmenden Türen sollten Statiker das Gebäude überprüfen. Auch Elektrik oder Heizöltanks sollte man von Fachleuten checken lassen. Wenn Schadstoffe wie Farben oder Benzin freigesetzt wurden, ist es ratsam, die Feuerwehr zu rufen. Lebensmittel, die Kontakt mit dem Hochwasser hatten, sind zu entsorgen.

Nach einer Überschwemmung ist Geduld gefragt: Es kann etliche Monate dauern, bis durchfeuchtete Mauern wieder trocken sind.

Wegen des Hochwassers in mehreren Teilen Deutschlands fordert das Deutsche Rote Kreuz mehr Mittel für den Katastrophenschutz. 02.01.2024 | 0:16 min

Was muss ich mit Blick auf die Versicherung wissen?

Betroffene sollten Schäden durch Fotos oder Videos möglichst gut dokumentieren - bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden oder mit dem Aufräumen begonnen wird. Gegebenenfalls ist es ratsam, einen Zeugen zu holen.

Wichtig zu wissen: Der Versicherungsnehmer hat eine sogenannte Schadensminderungspflicht. Aus diesem Grund sollten - sobald es gefahrlos möglich ist - Maßnahmen eingeleitet werden, um Schäden so gering wie möglich zu halten. Eine solche Maßnahme könnte bei nur wenig Wasser im Keller zum Beispiel sein, mit dem Abschöpfen des Wassers zu beginnen.

Viele Orte in den Alpen sind von Hochwasser bedroht. Ein modernes Frühwarnsystem soll nun rechtzeitig davor warnen. Am Ortler in Südtirol wird es zum ersten Mal getestet. 04.11.2023 | 1:00 min

Möglichst zeitnah sollte der Versicherer über den Schaden informiert werden. Die meisten Versicherer bieten dazu Hotlines an.

Wer ist für Schadensersatzansprüche zuständig?

Schäden an Gebäuden und am Hausrat durch von außen eindringendes Wasser werden durch Hausrats- und Gebäudeversicherungen nur übernommen, wenn sogenannte Elementarschäden durch Naturkatastrophen oder Unwetter ausdrücklich mitversichert sind. Daher sollten Versicherte überprüfen, ob der eigene Versicherungsvertrag auch solche Schäden abdeckt.

In der Regel kann eine solche Elementarschadensversicherung nicht separat abgeschlossen, sondern nur als Zusatz in eine Hausrats- oder Gebäudeversicherung aufgenommen werden.