Hochwasser in Niedersachsen: Ausmaß laut Weil ein Novum

Überflutete Ortsteile, evakuierte Menschen und Tiere: Die Hochwasserlage hält viele Menschen im Osten und Norden Deutschlands in Atem . Besonders betroffen ist Niedersachsen . Eine Hochwasserlage wie derzeit ist laut Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ein Novum:

An vielen Orten im Bundesland ist die Situation weiterhin angespannt: Hohe Pegel, Evakuierungen im bekannten Serengeti-Park, Baumfällungen zur Deichsicherung und Hilfe aus Bayern . Ein Überblick.

Nach andauernden Regenfällen bleibt die Hochwasserlage in Teilen Deutschlands kritisch. Im besonders betroffenen Niedersachsen mussten Menschen gerettet werden. 28.12.2023 | 1:50 min

Weil: 100.000 Menschen gegen Hochwasser im Einsatz

In sechs Landkreisen sowie der Stadt Oldenburg sei ein sogenanntes außergewöhnliches Ereignis festgestellt worden, teilte ein Sprecher des Innenministeriums mit. Betroffen sind die Landkreise Celle, Oldenburg, Emsland, Osterholz, der Heidekreis sowie Verden und die Stadt Oldenburg. Durch die Feststellung eines außergewöhnlichen Ereignisses können Landkreise beispielsweise einfacher auf Hilfskräfte zugreifen.

Zahlreiche Pegel waren am Nachmittag über der höchsten Meldestufe - insbesondere im südlichen Teil des Bundeslands, wie der Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz mitteilte.

Betroffen von hohen Pegelständen seien etwa die Flüsse Weser, Aller, Leine und Oker. Wegen des Aller-Hochwassers mussten in der niedersächsischen Gemeinde Winsen rund 300 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Das Wasser stand laut Landkreis Celle in einigen Straßen rund 40 bis 50 Zentimeter hoch.

Im Serengeti-Park Hodenhagen nördlich von Hannover gestaltet sich die Nahrungsversorgung der Tiere wegen des Hochwassers zunehmend schwierig. Auch der Strom fiel zeitweise aus. 28.12.2023 | 1:28 min

Serengeti-Park: Erste Tiere evakuiert

In einigen Stallungen der Dschungel-Safari im Serengeti-Park in Hodenhagen mit mehr als 200 Affen sei Wasser eingedrungen, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Lemuren, Varis, Präriehunde und Erdmännchen mussten ihre Gehege verlassen und seien nun woanders auf dem Gelände nördlich von Hannover untergebracht.