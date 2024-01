Karte zeigt Warnungen: Wo Hochwasser droht

In den Hochwassergebieten in Teilen Deutschlands erschwert der anhaltende Regen die Arbeit Tausender Einsatzkräfte. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigte Dauerregen bis in die Nacht zum Donnerstag hinein an. Die Sorge ist groß, dass sich die Lage in den Überschwemmungsgebieten verschärfen könnte.