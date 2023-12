Lage in Hochwassergebieten bleibt zu Silvester angespannt

Mit Sandsäcken versuchen Einsatzkräfte und Helfer in Niedersachsen, Deiche zu verstärken und Häuser vor dem Wasser zu schützen. In Oldenburg wird eine Evakuierung vorbereitet. 30.12.2023 | 2:37 min

Der Einsatz Tausender Helfer in den Hochwassergebieten in Teilen Deutschlands geht auch zu Silvester weiter. In der Nacht zum Sonntag galt in Niedersachsen für viele Pegel die zweithöchste Meldestufe. Sorgen bereiten den Einsatzkräften vor allem die vielfach aufgeweichten Deiche, die brechen könnten.

Vor allem Teile von Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und NRW betroffen

Von Überschwemmungen betroffen sind vor allem Teile Niedersachsens, der Süden Sachsen-Anhalts an der Grenze zu Thüringen und Gebiete in Nordrhein-Westfalen . Zuletzt gab es mancherorts etwas Entwarnung.

In Teilen Niedersachsens besteht wegen des Hochwassers nach wie vor Deichbruch-Gefahr, vor allem die Flüsse Weser und Aller bereiten Probleme. Svenja Dohmeyer berichtet. 30.12.2023 | 1:51 min

Deutscher Wetterdienst erwartet teils kräftigen Regen

Der DWD hat für Dienstag in Teilen Deutschlands teils andauernden und kräftigen Regen vorhergesagt. Groß ist die Sorge, dass sich die Lage an den Flüssen wieder verschärfen könnte.

Das Hochwasser hält Teile Deutschlands weiterhin in Atem. Zwar gibt es laut ZDF-Wetterexperte Terli am Samstag weniger Regen, im neuen Jahr könne sich die Lage aber verschärfen.

Städte rufen zum Verzicht auf Silvesterfeuerwerk auf

Für viele Einsatzkräfte dürften zumindest große Silvester-Feierlichkeiten ausfallen. Um ihnen Mehrarbeit zu ersparen, empfahlen mehrere Städte in Niedersachsen, auf Feuerwerk und Böller in der Silvesternacht zu verzichten, zum Beispiel die Stadt Celle. Die Einsatzkräfte seien mit dem Hochwasser bereits stark ausgelastet.

Die Risiken von Hochwasser müssen effektiver gemanagt werden. Was das konkret heißt, wird hier mit Grafiken erklärt. 14.07.2023 | 1:52 min

Landkreis Mansfeld-Südharz ruft Katastrophenfall aus

Auch in anderen Landesteilen haben die Einsatzkräfte gut zu tun. In mehreren Ortschaften am Fluss Helme an der Landesgrenze zwischen Thüringen und Sachsen-Anhalt bleibt die Hochwasserlage kritisch. Der Landkreis Mansfeld-Südharz rief am Samstag den Katastrophenfall aus. Trotz Feststellung des Katastrophenfalls ändere sich an der praktischen Arbeit aktuell aber nichts.