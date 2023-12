Wetterexteme 2023: Fast fünf Milliarden Euro Schäden

Wetterextreme wie Sturm, Hagel und Überschwemmungen in Folge von Starkregen haben auch in diesem Jahr hohe Schäden verursacht.

2023 steigen die versicherten Schäden an Häusern, Hausrat, Betrieben und Kraftfahrzeugen gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um 900 Millionen Euro auf 4,9 Milliarden Euro, wie am Donnerstag der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mitteilte. Sie lägen damit "leider" ziemlich stabil auf dem hohen Niveau des langjährigen Durchschnitts von 4,9 Milliarden Euro.

In einigen deutschen Hochwassergebieten ist neuer Regen vorhergesagt. 28.12.2023 | 1:09 min

Große Schäden durch Winter- und Herbststürme gab es 2023 zwar nicht - anders sah es allerdings im Sommer aus: Allein im August verursachten heftige Unwetter versicherte Schäden in Höhe von 1,5 Milliarden Euro, also fast ein Drittel des Gesamtschadens, wie der GDV berechnete. Bereits im Juni hatten die Unwetter "Kay" und "Lambert" demnach schwere Schäden in Höhe von 740 Millionen Euro angerichtet.