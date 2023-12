Hochwasser sorgt für Einschränkungen im Schiffsverkehr

Aufgrund starker Regenfälle und schmelzenden Schnees kommt es in Deutschland zu Hochwasser und Überschwemmungen. 12.12.2023 | 0:18 min

Teils starker Regen und schmelzender Schnee lassen Flüsse in einigen Regionen Deutschlands derzeit deutlich anschwellen. Und das Hochwasser könnte sich in den kommenden Tagen noch verschärfen.

Angespannt ist insbesondere die Lage an einigen bayerischen Gewässern sowie am Rhein von Baden-Württemberg bis Nordrhein-Westfalen . Auch der Schiffsverkehr ist teilweise eingeschränkt.

Bayern: Steigende Pegelstände an der Donau erwartet

Tauwetter und Regen haben den Rhein erneut auf Hochwasserniveau steigen lassen. Wetterexperten rechnen mit einer Flutwelle aus Schmelzwasser im Gebiet am Rhein und Main. 12.12.2023 | 3:28 min

Hochwasser im Rhein führt zu Einschränkungen im Schiffsverkehr

Flussabwärts, in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen, dürfen streckenweise die Schiffe nur bei geringerem Tempo und in der Mitte des Flusses fahren, so die zuständigen Behörden. Anrainerstädte haben Schutzmaßnahmen veranlasst: Promenaden und Parks wurden geschlossen, Parkverbote in Flussnähe verhängt.