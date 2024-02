Schäden durch Unwetter: Welche Versicherungen helfen

Vielen Teilen Deutschlands steht ein ungemütlicher Sommertag voller Unwetter mit Starkregen und Hagel bevor. 22.06.2023 | 1:30 min

Das Wichtigste in Kürze

In welchen Fällen tritt die Versicherung in Erscheinung?

Grundsätzlich gilt: Bei Schäden am Haus greift die Wohngebäudeversicherung.

"Bei Schäden am Hausrat - also alles, was im Haus ist und nicht fest mit diesem verbunden - ist es ein Fall für die Hausratversicherung", erklärt Anna Follmann, Versicherungsexpertin bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. "Beim Auto ist es die Kasko-Versicherung."