Binnenschifffahrt: Warum nicht mehr Fracht auf Schiffe geht

Der Transport auf dem Wasser wird in zwei große Bereiche eingeteilt - und zwar in die Seeschifffahrt und in die Binnenschifffahrt. Bei der Seeschifffahrt werden die geladenen Güter über Meere und Ozeane transportiert, wohingegen sich die Schiffe bei der Binnenschifffahrt auf Seen, Flüssen oder Kanälen bewegen. Die Seeschifffahrt wird am häufigsten genutzt, weil hier sehr große Mengen über sehr weite Strecken transportiert werden können. Zum Beispiel kommen so Waren aus China nach Deutschland. Insbesondere innerhalb eines Landes tragen Binnenschiffe zur Entlastung des Straßen- und Schienentransports bei. Auf dem großen Fluss Rhein sind beispielsweise viele Transportschiffe unterwegs. So ersetzt ein einziges Binnenschiff bis zu 150 Laster.



Weil Schiffe auf Binnengewässern nur vergleichsweise langsam fahren dürfen und das Wasser eine geringe Strömungsgeschwindigkeit hat, dauert der Transport hier etwas länger, als über Meere oder Ozeane. Außerdem können kleinere Gewässer im Winter auch mal zufrieren, einen niedrigen Wasserstand oder Hochwasser haben. Dann kommen Schiffe meistens gar nicht mehr oder nur schwer voran.