Hurrikan "Otis" in Mexiko: Zahl der Toten steigt weiter

Nach dem verheerenden Hurrikan "Otis" an der mexikanischen Pazifikküste ist die Zahl der Toten auf mindestens 43 gestiegen. Das teilte die Gouverneurin des schwer getroffenen Bundesstaats Guerrero, Evelyn Salgado, am Sonntag auf X mit. Die Zahl der Vermissten sei auf 36 gestiegen - am Vortag galten noch zehn Personen als vermisst. Die meisten Opfer dürften demnach ertrunken sein.