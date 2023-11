Experte zu Libyen: "Nicht einfach eine Naturkatastrophe"

Sehen Sie hier das Interview mit Libyen-Experte Wolfram Lacher in voller Länge. 12.09.2023 | 4:11 min

... in Libyen lange nicht in Infrastruktur investiert wurde:

Die Flutkatastrophe in Libyen in Bildern:

"Gaddafi hat damals die Stadt dafür bestraft, dass in ihr Aufständische die Waffen ergriffen hatten in den 90er Jahren und nach Gaddafis Sturz 2011 wurde dann jahrelang überhaupt nichts mehr in Infrastruktur investiert", sagt Lacher. Zwar sei in den letzten Jahren immer etwas Geld geflossen, "aber das ging unter anderem in die Taschen von Milizenführern und Kriegsprofiteuren".