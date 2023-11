Darna-Helfer: "Keine Naturkatastrophe - das war schlimmer"

Es gab ein paar materielle Schäden durch das Unwetter. Aber in meiner Heimatstadt gibt es keinen Staudamm und vor allem keinen Staudamm, der gebrochen ist. Wenn die Staudämme nahe Darna funktioniert hätten , dann wäre in Darna das Gleiche passiert, was in vielen anderen Städten in Libyen durch das Unwetter passiert ist.