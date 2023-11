Eigene Kündigung: Was Arbeitnehmer beachten sollten

Das Schreiben muss der Arbeitgeber erhalten. Dafür können Sie den Brief entweder persönlich beim Vorgesetzten oder in der Personalabteilung abgeben oder als Einschreiben verschicken. Das Risiko, dass der Brief tatsächlich auch ankommt, tragen aber Sie. Am besten lässt man sich daher den Erhalt der Kündigung vom Arbeitgeber bestätigen.