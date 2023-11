Brückentage 2024: Urlaub mehr als verdoppeln

Wer Brückentage geschickt einsetzt, kann viele freie Tage rausholen (Archivbild). Quelle: dpa

Arbeitnehmende in Deutschland, die in einer Fünf-Tage-Woche arbeiten, haben laut Bundesurlaubsgesetz einen Mindestanspruch an 20 Urlaubstagen. Meist sieht der Tarifvertrag aber deutlich mehr vor, im Durchschnitt 30 Tage pro Jahr.

Die meisten Feiertage in Bayern

Dazu kommen noch gesetzliche Feiertage, an denen die Arbeit ruht. Bundesweit sind es neun, einzelne Bundesländern haben weitere. Spitzenreiter ist dabei Bayern mit 13 Feiertagen, die Schlusslichter mit lediglich zehn sind Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen und Berlin.

Bis 2019 hatte Berlin sogar nur neun bundesweite Feiertage, dann kam mit dem 8. März, dem Internationalen Frauentag, einer dazu.

In sechs Bundesländern wird noch Fronleichnam gefeiert, in drei Bundesländern am 6. Januar Heilige Drei Könige. Den Reformationstag am 31. Oktober haben neun Bundesländer als Feiertag im Kalender, Allerheiligen am 1. November immerhin fünf Bundesländer.

Die Unterkunft für den Urlaub ist bezahlt, doch dann stellt sich heraus: Die Immobilie existiert nicht. Solche Betrugsfälle häufen sich in diesem Jahr. Wie kann man sich schützen? 18.07.2023 | 9:25 min

Durch geschickte Planung viel Freizeit rausholen

Arbeitstage zwischen Feiertagen oder vor einem Wochenende nennt man Brückentage. Nimmt man diese Brückentage frei, kommt man mit relativ wenigen Urlaubstagen auf viel freie Zeit. Deswegen checken Urlaubsfüchse alle Jahre wieder, wie die gesetzlichen Feiertage liegen.

Bundesweite Feiertage in Deutschland

Feiertage, die immer auf Arbeitstagen liegen Karfreitag (beweglicher Feiertag*)

Ostermontag (beweglicher Feiertag)

Pfingstmontag (beweglicher Feiertag)

Christi Himmelfahrt - immer auf einem Donnerstag (beweglicher Feiertag)*

liegt immer auf einem anderen Datum liegt immer auf einem anderen Datum Feiertage, die auf unterschiedliche Tage fallen 1. Januar, Neujahr

1. Mai, Tag der Arbeit

3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit

25. Dezember, 1. Weihnachtsfeiertag

26. Dezember, 2. Weihnachtsfeiertag



Tag der Deutschen Einheit 2024 ein Donnerstag

15. August, nicht in allen Bundesländern) und der Tag der 3. Oktober fallen 2024 auf einen Donnerstag. So hat man mit nur einem Urlaubstag gleich ein langes Wochenende von vier Tagen. Mariä Himmelfahrt (, nicht in allen Bundesländern) und der Tag der Deutschen Einheit amfallen 2024 auf einen Donnerstag. So hat man mit nur einem Urlaubstag gleich ein langes Wochenende von vier Tagen.

Noch ein Klassiker neben den Donnerstagsfeiertagen: Ostern. Durch Karfreitag und Ostermontag benötigt man in zwei Arbeitswochen lediglich vier Urlaubstage, um zehn freie Tage zu haben.

Wie verreise ich mit möglichst geringem CO²-Fußabdruck? ZDF-Reporterin Anja Heyde hat drei Reisearten getestet und war unterwegs mit Rad, Zug und Bus. 14.07.2023 | 3:49 min

Ostern ist 2024 Ende März

29. März. Noch früh genug für einen Skiurlaub.

Wer vom 25. bis zum 28. März Urlaub einreicht, kann zehn freie Tage gestalten.

Urlaub vom 25. März bis zum 5. April schafft sogar 16 freie Tage mit nur acht Urlaubstagen. Ostern ist 2024 sehr früh, Karfreitag fällt auf den. Noch früh genug für einen Skiurlaub.

Himmelfahrt und Brückentag – das war in diesem Jahr eine Belastungsprobe für das Deutschland-Ticket. Hielt es dem Praxistest stand? 20.05.2023 | 4:28 min

Pfingsten 2024 besonders interessant

Christi Himmelfahrt liegt 2024 auf dem 9. Mai (Donnerstag), das Pfingstwochenende beginnt am Samstag, dem 18. Mai. Wer den 10. Mai und die darauffolgende Woche freinimmt, bekommt mit sechs Urlaubstagen zwölf freie Tage.

30. Mai) bietet sich auch die Zeit vom 18. Mai bis 2. Juni an: Mit acht Urlaubstagen ergibt es 16 freie Tage. Das lässt sich sogar noch steigern: Urlaub bereits ab Montag, dem 6. Mai - das verbraucht zwar neun Urlaubstage, bringt dafür aber mit Himmelfahrt und Pfingsten ganze 17 freie Tage! Oder man verlängert nach hinten raus: Urlaub einreichen vom 10. bis zum 24. Mai und so mit zehn Urlaubstagen 18 freie Tage nutzen. In Bundesländern mit Fronleichnam ) bietet sich auch die Zeit vom 18. Mai bis 2. Juni an: Mit acht Urlaubstagen ergibt es 16 freie Tage.

Diese Brückentags-Spielerei ist besonders interessant, weil der Mai fast überall ein schöner Urlaubsmonat ist. Selbst in Deutschland weist der Mai durchschnittlich 250 Sonnenstunden und wenig Regen auf.

Pfingsten wird von Christen auf der ganzen Welt gefeiert. Das Fest geht auf jüdische Traditionen zurück. 13.12.2021 | 1:25 min

Auch zu Weihnachten mit wenig Urlaub viel frei

Zu Weihnachten und Neujahr 2024/2025 kann man noch einmal richtig zuschlagen. Der erste Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) fällt auf einen Mittwoch. Drei Urlaubstage bescheren zu Weihnachten daher neun freie Tage. Wer noch nach Silvester (31. Dezember) freinimmt, also bis zum 3. Januar, kommt insgesamt auf 16 freie Tage mit nur fünf Urlaubstagen.

Diejenigen, die dann noch in einem Bundesland wohnen, in denen der 6. Januar als Heilige Drei Könige ein gesetzlicher Feiertag ist, können sich sogar über 17 freie Tage freuen: Der 6. Januar 2025 fällt auf einen Montag. Mit so viel Freizeit lohnt sich schon eine Fernreise.

Sonderfall Augsburg Augsburg hat einen Feiertag, der nur im Stadtgebiet gilt: Den Augsburger Friedenstag am 8. August. Augsburg ist damit Feiertags-Spitzenreiter: 14 pro Jahr. Würde man in Augsburg alle Brückentage geschickt nutzen, könnte man mit 30 Urlaubstagen insgesamt 66 freie Tage bekommen.

Mit Arbeitgeber und Kollegen abklären

Alle Brückentage mitzunehmen, ist in den meisten Unternehmen aus Fairnessgründen nicht möglich. Man sollte sich frühzeitig mit Kolleginnen und Kollegen absprechen und auch mit den Vorgesetzten, damit alle Arbeitnehmer von dem tollen Brückentagsjahr 2024 profitieren können.