Reisetrends 2024: Coolcation statt schwitzen am Strand

Der Klimawandel macht Reiseziele im nördlichen Europa immer attraktiver. Viele Italiener fliehen in den Sommermonaten in den Norden und machen eine Coolcation.

Im Sommer reisen Millionen Touristen ins Warme, zum Beispiel an die Strände des Mittelmeers. In den vergangenen Jahren konnte ein solcher Urlaub aber auch seine Tücken haben, denn Hitzerekorde, Brände und Wassermangel machten einigen Urlaubsregionen zu schaffen.

Urlaub unter der 25-Grad-Marke

Die Antwort auf diese Probleme: Eine Coolcation. Der Begriff setzt sich aus den englischen Wörtern "cool" (kühl) sowie "vacation" (Urlaub) zusammen und meint einen Urlaub in Regionen, in denen die Temperaturen im Sommer nicht oder sehr selten die 25-Grad-Marke knacken. Reisemagazine wie "Condé Nast Traveller" aus England haben diese Art Urlaub als einen Trend ausgemacht.

In Schweden ist ein überdurchschnittliches Buchungswachstum bei Pauschalreisen erkennbar.

In Griechenland hatte eine Hitzewelle mit bis zu 45 Grad historische Ausmaße angenommen.

Noch kein richtiger Trend, aber Zuwachs

Doch zieht es tatsächlich viele Menschen im Sommer in kühlere Gefilde? Tourismusexperte Christoph Heinzmann sieht keinen Trend: "Wir bei HolidayCheck können nicht von einer erhöhten Nachfrage nach kühleren Destinationen sprechen. Unsere Kunden buchen überwiegend die klassischen Warmwasserziele rund ums Mittelmeer."

Einen Grund dafür macht er in den Preisen aus. "Tatsächlich liegen zum Beispiel die skandinavischen Länder deutlich über den klassischen Warmwasserzielen rund ums Mittelmeer", so Heinzmann.

Viele Länder in Europa kämpfen mit extremen Temperaturen über 40 Grad. Ein "Heat Dome" kann diese extremen Bedingungen verursachen, die die Gesundheit erheblich gefährden können.

Kühle Ziele nicht nur im Norden

Als Reiseziel für eine Coolcation kommen vor allem Länder im europäischen Norden, wie Schweden, Finnland oder Norwegen infrage, aber auch Island, Kanada oder gar die Arktis, wo man mit dem Kreuzfahrtschiff hinreisen kann. Kühl ist es im Sommer auch in Österreich - gerade in Tirol.

Mila Krull, Redakteurin beim Reisemagazin "Merian", nennt kühle Ziele weiter südlich: "Wer seinen Urlaub gern am Meer verbringt, findet an der atlantischen Küste auch im Sommer Abkühlung. Galicien im Nordwesten der Iberischen Halbinsel zählt zu den kältesten Regionen Spaniens, dort gibt es breite Naturstrände, Felsenküsten und Städte wie Lugo."

So informieren Sie sich über die Temperaturen am Urlaubsort

Sehr angenehm seien in der Regel auch die Temperaturen in der Bretagne und auch an der niederländischen Nordseeküste bliebe es im Sommer kühler, sagt Krull.