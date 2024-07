"Heat Dome" über Teilen Europas: Wie bleibt man gesund?

Beliebte Reiseziele wie Italien Griechenland und andere Länder in Südosteuropa erleben derzeit eine extreme Hitzewelle. In diesen Regionen sollen die Temperaturen über 40 Grad steigen. Griechenland etwa hatte den heißesten Juni seit Beginn der Aufzeichnungen.

Die Durchschnittstemperatur sei seit 1960 um 2,5 Grad gestiegen, erklärt der Leiter der Forschungsabteilung am Nationalen Observatorium in Athen, Kostas Lagouvardos. Meteorologen sprechen von einer "Hitzeglocke", dem sogenannten "Heat Dome". Was genau ist eine Hitzeglocke? Welche Gesundheitsrisiken birgt die extreme Hitze? Und was kann man dagegen tun?