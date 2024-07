Badegewässer: Geprüfte Wasserqualität

Eine Herausforderung seien extreme Wetterlagen, die sich durch den Klimawandel häufen. Diese würden sich negativ auf die Wasserqualität auswirken, so Ylä-Mononen. Höhere Luft- und Wassertemperaturen etwa würden die Wachstumsbedingungen für Cyanobakterien, besser bekannt als Blaualgen, und andere Bakterien begünstigen, so Alexandra Schmidt, Fachgebiet "Mikrobiologische Risiken" des Umweltbundesamtes (UBA).Hier seien vor allem Vibrionen zu beachten. Die Bakterien können unter anderem Wundinfektionen und Magen-Darm-Infektionen verursachen. Vibrionen kommen hauptsächlich in der Ost- und Nordsee vor, können aber auch in salzhaltigen Binnenseen auftreten.